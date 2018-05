Fahrdienstleister: MyTaxi startet Ride-Sharing-Angebot in Berlin

BerlinZwei Fahrgäste, die in eine ähnliche Richtung fahren wollen, können sich seit Donnerstag auch in Berlin ein Taxi teilen. MyTaxi bringt sein Sharing-Angebot „MyTaxiMatch“ nach Hamburg und Warschau nun auch in die Hauptstadt. Bis zur Hälfte des Fahrpreises könnten Nutzer damit einsparen, verspricht die Daimler-Tochter.