Finanzdienstleister im MDax: Ex-Grenke-Aufsichtsrat: Bafin prüft Insider-Verdacht

Am 20. August, eine Woche nach Veröffentlichung der Transaktionen, trat das Aufsichtsratsmitglied mit sofortiger Wirkung zurück. Gegenüber der WirtschaftsWoche wollte Grenke nicht kommentieren, ob sein Rücktritt in Verbindung zu seinen Aktiengeschäften steht. Grenke-Aktionäre hatten den selbstständigen Unternehmensberater und ehemaligen Sparkassen-Vorstand erst auf der Hauptversammlung am 14. Mai in den Aufsichtsrat gewählt.