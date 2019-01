Insgesamt zeigt sich, dass es in den letzten Jahren auch bei den Öffentlich-Rechtlichen nahezu ausschließlich um Quote geht – dabei muss man davon ausgehen, dass anspruchsvolle Berichterstattung und gute Fernsehfilme wie der Autorenfilm gerade kein großes Publikum bekommen werden. Je mehr man sich dem Massengeschmack – der hier in keiner Weise angegriffen werden soll – annähert, desto weniger bedarf es der öffentlichen Grundversorgung; denn Quote gehört nicht dazu. Fußball, Schlager, Krimis und Seifenopern finden ihren Markt. Im Übrigen darf daran erinnert werden, dass auch Qualität seinen Markt finden kann. Bei den Printmedien gibt es durchaus privat erstellte Qualität.