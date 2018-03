Dennoch enthält der Abschluss in England eine klare Warnung auch an die deutschen Vereine. Er zeigt, dass auch ein Konzern wie Sky nicht ohne Ende und Verstand Geld in den Fußball pumpen mag. Noch wird das in den Vereinen niemanden wirklich beunruhigen. Noch läuft der erst im vergangenen Jahr abgeschlossene Vertrag, der der Liga wahre Rekordeinnahmen aus den TV-Erlösen beschert. Doch die Vereinsgranden wären klug beraten, sich nun nicht einfach auf den fetten Schecks, die ihnen die Deutsche Fußball-Liga alle paar Wochen schickt, auszuruhen. Sie dürfen nach dem, was da gerade in England passiert ist, nicht einfach davon ausgehen, dass es quasi ein Naturgesetz ist, dass Sky schon alle paar Jahre wieder brav die Tresortüren öffnet und das Geld spatenweise in den deutschen Fußball schaufelt. Sie müssen sich stattdessen spätestens jetzt verschärft Gedanken dazu machen, wie sie ihre teuren Profis in nicht so ferner Zukunft bezahlen wollen, wenn denn die TV-Gelder weniger üppig fließen.