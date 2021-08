Geschäftszahlen Kein Profit vom Wirecard-Zusammenbruch: Unzer ist geschrumpft statt gewachsen

Nicht zuletzt hing das mit Corona zusammen. In den Ladengeschäften wurden deutlich weniger Zahlungen abgewickelt als im Vorjahr. Online lief es besser für Unzer, was vor allem daran lag, dass sich mehr Kunden als üblich dafür entschieden, ihre Rechnungen in Raten zu zahlen. Die Zahlungsabwickler verdienen an einem Kauf auf Pump mehr, als wenn der Kunde im Onlineshop sofort bezahlt. Eine Sprecherin von Unzer wollte sich nicht zu den Zahlen äußern.



