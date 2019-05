Glücksspielfirmen Flucht vom Affenfelsen

„In Vorbereitung auf den Brexit war es notwendig, die Lizenzbasis von Gibraltar nach Malta zu verlegen“, heißt es von Lottoland. Die Geschäftsräumlichkeiten und Mitarbeiter sollen trotz Verlegung des Hauptsitzes in Gibraltar verbleiben. In Malta würden laut Unternehmen „einige zusätzliche“ Stellen geschaffen werden. Die Studie „Glücksspielmarkt in Deutschland“ vom Handelsblatt Research Institute prognostizierte bereits 2017 einen Glücksspiel-Exodus aus Gibraltar in Richtung anderer EU-Staaten. Lottoland-CEO Nigel Birrell sagte der WirtschaftsWoche noch im Jahr 2017: „Ganz egal, wie es mit dem Brexit ausgeht. Wir bleiben in Gibraltar.“