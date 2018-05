„Größte Enttäuschung, die ich je erlebt habe“: Milliardär Kühne bereut millionenschwere Hilfe für den HSV

Der aus Hamburg stammende Mehrheitseigner des Speditionsriesen Kühne + Nagel, der laut „Forbes“ mit einem Vermögen von 12,3 Milliarden Euro zu den 100 reichsten Menschen der Welt zählt, hat dem Hamburger Sportverein in den vergangenen Jahren rund 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dennoch spielt die Mannschaft gegen den Abstieg in die zweite Bundesliga. „Der HSV war die größte Enttäuschung, die ich je erlebt habe in meinen Aktivitäten“, sagte Kühne.