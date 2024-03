Großaktionär des Brokers Flatex „Ich habe möglicherweise zu lange zugesehen“

Herr Förtsch, vor 25 Jahren haben Sie den Vorläufer des Onlinebrokers Flatex gegründet, heute sind Sie der größte Einzelaktionär. Zuletzt allerdings machte Flatex Schlagzeilen, weil der Konzern Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin hatte. Zudem ist der Aktienkurs abgestürzt, der Gewinn von 106 auf 72 Millionen Euro eingebrochen. Was macht das mit Ihnen?

Bernd Förtsch: In meiner unternehmerischen Brust schlagen zwei Herzen: Das größere ist mein Verlag, die Börsenmedien AG, das kleinere ist die Flatex. Immerhin gehören mir direkt oder indirekt immer noch knapp 20 Prozent aller Aktien. Allerdings schlägt das kleinere Herz in letzter Zeit ungesund schnell: Ich und alle anderen Aktionäre können mit der Entwicklung bei Flatex nicht zufrieden sein. So ist der Aktienkurs eingebrochen und der Börsenwert zu niedrig. Beides ist am Ende Ausdruck einer operativen, strategischen und auch aufsichtsratstechnischen Fehlentwicklung des Unternehmens, das einige gute Chancen ausgelassen hat. Ich werde deshalb auf der Hauptversammlung von Flatex Konsequenzen ziehen: für den Vorstands- und den Aufsichtsratsvorsitzenden.