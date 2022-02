Havarie vor Wangerooge „Der Gigantismus muss aufhören“

Vor drei Jahren war es die MSC Zoe, die in der Nordsee in einen Sturm geriet und über 340 Container verlor.

Damals sind Tonnen von Müll in Borkum und Wangerooge angeschwemmt worden, bei uns im Jadebusen Gott sei Dank nicht. Aber es tauchen immer noch Teile der Kisten auf. Wir haben die Risiken damals angesprochen, oft weiß man ja gar nicht genau, was in den Containern drin ist. Man müsste Container häufiger kontrollieren, man könnte die mit Sensoren ausstatten und auf Erschütterungen und Schwankungen achten, wir haben ein ganzes Paket an Forderungen, das beruht auf Untersuchungsergebnissen der BSU, wie man Ladung sicherer machen kann. Aber getan hat sich wenig, auch von Seiten der Bundesregierung.