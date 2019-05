Hermes Jeder Paketbote soll 9,50 Euro die Stunde verdienen

Die Paketbranche steht unter enormem Druck. Der Onlinehandel wächst stark, die Paketdienste müssen deshalb in mehr Kapazität investieren und mehr Mitarbeiter anwerben. Hermes hat im vergangenen Jahr in Europa 817 Millionen Pakete transportiert, das sind 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg jedoch nur um 6 Prozent auf 3,2 Millionen Euro und wuchs damit langsamer als in den Jahren zuvor. 2018 sei ein „herausforderndes Jahr“ gewesen, so Walker. „Die Preise müssen sich endlich den Kosten anpassen“, fordert Europachefin Walker.