Horrorpreise in Hotels „Das wird ein heißer Sommer“

Jeder zweite Gast von Motel One ist Geschäftsreisender. Welche Veränderungen nehmen Sie in diesem Segment wahr?

Die individuelle Geschäftsreise – also, dass ein Mitarbeiter aus der Zentrale Kundentermine in den Regionen wahrnimmt – ist noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau. Da finden viele Termine noch per Videoschalte statt. Was aber stark zurückkommt, sind Messen und Kongresse. Wir merken auch, dass Firmen wieder größere Veranstaltungen machen, um ihre Mitarbeiter erstmals wieder zusammenzubringen. Die Überseegäste allerdings fehlen noch: Es kommen kaum Gäste aus Asien und auch wenige aus den USA.