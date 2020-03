Hotels Quarantäne mit Luxus-Service

Am weitesten sind hier die Hotels in Bayern. Auf Anfrage der Staatsregierung sammelt dort der Hotel- und Gaststättenverband seit Dienstag Betriebe, die Corona-Kranke oder Personen mit Kontakt zu ihnen aufnehmen können. „Damit sollen die Gesundheitsämter in die Lage versetzt werden, im Bedarfsfall rasch und unbürokratisch Unterbringungsmöglichkeiten zu finden“, sagt Verbandspräsidentin Angela Inselkammer. Dabei erwarten die Behörden einen gewissen Standard. Neben leicht zu desinfizierenden Böden ohne Teppich sollen die Zimmer „ein Unterhaltungsangebot (TV, WLAN) in der Isolation ermöglichen.“ Nach Angaben des Verbands wollen im Freistaat bereits mehrere hundert Häuser mitmachen. Eine ähnliche Resonanz dürfte es in anderen Bundesländern geben, „wenn die Behörden denn mal ähnlich klar fragen“, so ein Hotelmanager.