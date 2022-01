Immobilienunternehmen Adler Group verkauft knapp 15.000 Wohnungen an Investor KKR

Der von hohen Schulden belastete Immobilieninvestor Adler Group verschafft sich mit dem Verkauf eines großen Wohnungspakets an den Finanzinvestor KKR weiter Luft. Adler habe eine Vereinbarung mit KKR zur Übernahme von knapp 15.000 vor allem in Ostdeutschland gelegenen Wohnungen unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der vereinbarte Immobilienwert betrage 1,05 Milliarden Euro. Die Adler Group erwarte aus der Transaktion einen Nettoerlös von rund 600 Millionen Euro. KKR kündigte an, das Tochterunternehmen Velero werde die Bewirtschaftung des vorwiegend aus Mietwohnungen bestehenden Portfolios übernehmen. Durch die Transaktion wachse das von Velero verwaltete Portfolio auf mehr als 23.000 Wohneinheiten, Velero gehöre damit zu den größten privaten Unternehmen auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt.