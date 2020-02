In eigener Sache WirtschaftsWoche gleich zweimal mit European Publishing Award ausgezeichnet

Die WirtschaftsWoche ist beim European Publishing Award 2020 gleich doppelt geehrt worden. Deutschlands meistgelesenes Wochenmagazin für Wirtschaft gewann bei den Magazinen in der Kategorie „Economy“, in der die besten Wirtschaftsmagazine Europas ausgezeichnet werden. Außerdem siegte sie in der Kategorie „Cover Concept“, in der die Jury herausragende Gestaltungskonzepte von Magazin-Titelseiten prämiert.