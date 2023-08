Insolvenzwelle in der Immobilienwirtschaft „Die Welle kommt, und zwar schnell“

Es kursiert die Behauptung, manche Insolvenz werde von den Akteuren mehr oder weniger schulterzuckend in Kauf genommen.

Solange eine Insolvenz in Eigenverwaltung stattfindet, ist es ja für die Eigentümer des Unternehmens noch ein kontrollierter Vorgang. Da mag es je nach Charakter so eine lässige Haltung geben. Aber kein seriöser Akteur will eine Insolvenz in der Vita haben. Denn nach einer Insolvenz wird man in Deutschland mit spitzen Fingern angefasst. Und wer als Bauträger eine Insolvenz verantwortet, der verliert sogar die berufliche Zulassung, weil er nicht mehr als zuverlässig gilt.



Lesen Sie auch: Wie sich Bauherren vor finanziellem Ruin schützen