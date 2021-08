„Jan Marsalek hat mich betrogen“ Ex-Kumpel rechnet mit Marsalek ab

Und Rami El Obeidi scheint die Zuneigung, die ihm zuteilwurde, erwidert zu haben. Als 2019 der Aktienkurs von Wirecard nach kritischen Artikeln der „Financial Times“ deutlich fiel, heuerte er Detektive an, um zu belegen, dass Journalisten und Hedgefondsmanager sich verabredet hatten, den Aktienkurs nach unten zu manipulieren. Sein Freund Marsalek stach die Infos an Medien durch. Die „FT“ stand am Pranger und musste sich zwei Monate mit einer internen Untersuchung beschäftigen – die zum Ergebnis kam, dass den Journalisten nichts vorzuwerfen ist. Aber: In dieser Zeit konnten weitere geplante Enthüllungsgeschichten nicht erscheinen.



Offensichtlich hatte El Obeidi aber noch einen anderen Grund, dafür zu sorgen, dass es Wirecard gut ging. Über seine Firma Aegean, die in El Obeidis aktuellem Wohnort Istanbul ihren Sitz hat, verdiente er mehr als 21 Millionen Euro an Wirecard. Laut internen Unterlagen verkaufte Aegean Kundenportfolien in Madagaskar, Kenia und der Elfenbeinküste an Wirecard. Ein anderer Deal war derart verschachtelt, dass er das Misstrauen von Ermitteln erregen muss: Eine Software-Firma namens PMFG aus Dubai verkaufte Wirecard eine Software-Lizenz – das Geld dafür sollte aber an Aegean überwiesen werden. Warum der Umweg? Und: Wurden für die Zahlungen überhaupt Dienstleistungen erbracht? Den Vorwurf, dass es keine Gegenleistung für das Geld gegeben hat, weist El Obeidi zurück. Nähere Informationen zu den Deals will er nicht preisgeben, er verweist auf die laufenden Ermittlungen gegen ihn und Verschwiegenheitserklärungen, die es mit anderen Partnern gebe. Er sei jedoch überzeugt, dass die Ermittlungen zum Ergebnis kommen, „dass es kein Fehlverhalten von meiner Seite gegeben hat“. Alle Geschäfte von Aegean seien legal.