Klinikbetreiber: Gewinn von Klinikbetreiber Rhön schrumpft

FrankfurtDer Klinikbetreiber Rhön hofft nach einem erneuten Gewinnrückgang auf baldige Genesung. Der Betriebsgewinn (Ebitda) schrumpfte 2017 um rund 15 Prozent auf 97,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Bad Neustadt an der Saale am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Bereits im Vorjahr war das Ebitda um fast sieben Prozent gesunken. Dieses Jahr soll es aber wieder aufwärts gehen: Konzernchef Stephan Holzinger stellte 117,5 bis 127,5 Millionen Euro in Aussicht. Dieser Ausblick zeige, dass Rhön auf dem richtigen Weg sei. „Der Mitte letzten Jahres angelaufene Maßnahmenplan greift Schritt für Schritt.“ Der vor gut einem Jahr angetretene Chef hatte der Krankenhauskette ein strafferes Management verordnet.