Lieferdienste: Milliardendeal: Lieferando-Eigner verkauft Anteile an iFood

Europas größter Essenslieferant Just Eat Takeaway.com verkauft seinen 33-prozentigen Anteil am brasilianischen Unternehmen iFood für 1,8 Milliarden Euro an den Technologie-Investor Prosus. Der Abschluss des iFood-Geschäfts werde für das vierte Quartal erwartet, teilte der niederländische Konzern am Freitag mit.