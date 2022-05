Lieferservice: Essenslieferdienst Deliveroo einigt sich mit Gewerkschaft

Aktuell verdienen Deliveroo-Fahrer den Mindestlohn plus Kosten. Die Arbeitsverhältnisse in der sogenannten „Gig"-Economy, in der Aufträge kurzfristig vergeben werden, stehen seit einiger Zeit in Misskredit und wurden bereits vor Gerichten rund um den Globus angefochten. Die EU knüpft sich aktuell das Thema Scheinselbstständigkeit vor.