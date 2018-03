Lior Ron: Uber verliert zentrale Figur für autonomes Fahren

In einer Stellungnahme betont Uber, dass das Unternehmen weiter an der Zukunft von Uber Fright arbeiten werde. „Seit dem Start in Texas haben wir Fright in allen Staaten der kontinentalen USA eingeführt. Wir glauben, dass das Unternehmen weiter wachsen wird, wenn wir unser Netzwerk und unsere Technologie nutzen, um die Lkw-Transportbranche zu verändern.“