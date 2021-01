Lockdown in der Hochsaison: Wie sich Fitnessstudios durch die Krise strampeln

Viele Studios haben in der Pandemie auf Online-Fitnesskurse umgestellt, so auch die Fitness-First-Studios von Seibold. Zu Beginn des ersten Lockdowns hätten bei Fitness First gut 30 Prozent der Mitglieder an solchen Live-Kursen teilgenommen. Das sind nicht viel weniger als die 38 Prozent, die im Studio normalerweise das Kursangebot nutzen. Dass das aber nur eine Ergänzung zum „richtigen“ Training im Studio ist, bezweifelt Seibold keineswegs. Als im Zuge der Lockerungen die Fitnessstudios über den Sommer wieder öffnen durften, hätten nur noch drei Prozent der Mitglieder an den Onlinekursen teilgenommen. Ob die überhaupt mit Fitness-Influencern mithalten können, die ihre Trainings auf Youtube oder Instagram promoten? Seibold, der selbst zuhause gerne mit der Fitness-Influencerin Pamela Reif trainiert, glaubt das schon. Und auch gegenüber Konkurrenten wie Apple oder Peloton sehen sich die traditionellen Anbieter grundsätzlich im Vorteil. Sie haben echte Trainer, die die Sportler individuell beraten und ihre Trainingspläne passgenau auf den jeweiligen Menschen anpassen können. Das geht auch online, beispielsweise mit dem Personal Trainer bei Fitness First. In normalen Zeiten nehmen den gut zehn Prozent der Studiomitglieder in Anspruch. Ein Drittel von ihnen greift auch in Pandemiezeiten auf ihren Personal Trainer zurück – der sie dann per Videochat anleitet, passgenauer als eine App das bisher kann.