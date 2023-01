Medien: Behörde verbietet Fusion von RTL-Niederlande mit Jon de Mols Talpa

Die Bertelsmann-Tochter RTL will nationale Champions im europäischen TV-Geschäft schmieden, um gegen die internationale Streaming-Konkurrenz wie Netflix zu bestehen. In diesem Rahmen wollte das Unternehmen ursprünglich in Frankreich seinen Sender M6 mit dem Rivalen TF1 fusionieren. RTL und die TF1-Mutter Bouygues hatten im vergangenen Sommer allerdings die Notbremse gezogen, weil die Zugeständnisse an die französischen Kartellwächter nicht ausgereicht hatten.