Medienkonzern Milliardärin steigt mit 9,1 Prozent bei Pro Sieben Sat 1 ein

21. Februar 2023

Die Münchener Privatsendergruppe bekommt in Renata Kellnerova eine Großaktionärin aus Tschechien. Der Einstieg erfolgt in einer Phase, in der Pro Sieben unter Druck des Berlusconis-Konzerns MFE steht.