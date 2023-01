Medienkonzern: RTL-Niederlande und Talpa wollen Fusion mit Auflagen retten

Der europäische Fernsehkonzern RTL will das Zusammengehen seines Geschäfts in den Niederlanden mit Talpa Network des Medienunternehmers John de Mol retten und bietet den Kartellwächtern dafür ein Entgegenkommen an. Beide Firmen erklärten am Freitag, dass sie mit neuen Vorschlägen Bedenken der Wettbewerbsbehörde ACM ausräumen wollen. Ziel sei es, verbleibende Zweifel der Behörde an der Position der neuen Gruppe auf dem niederländischen TV-Werbemarkt durch das vollständige Auslagern des Werbeverkaufs der Fernsehkanäle von Talpa Network an Mediahuis Nederland zu entkräften. Das Kartellamt habe nun einen sogenannten Markttest begonnen, um die vorgeschlagenen Auflagen zu prüfen.