„Nach schwerer Krankheit“ Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber verstorben

Der Ingenieur arbeitete über 40 Jahre für die Lufthansa. Begonnen hatte seine Karriere dort 1970 in der Triebwerksinstandhaltung in Hamburg. 1994 erhielt Mayrhuber als Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten Lufthansa Technik AG seine erste führende Rolle im Konzern. 2001 wurde er für das Ressort „Passage“ in den Konzernvorstand berufen und 2002 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt. Ab 2003 besetzte er für sieben Jahre dann den Chefposten bei der Lufthansa. In seine Zeit als Vorstandsvorsitzender fielen etwa die erfolgreichen Übernahmen von SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, was den Konzern nachhaltig prägte. Von 2013 bis 2017 führte Mayrhuber dann den Lufthansa-Aufsichtsrat an bis er dieses Amt im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig aufgab.