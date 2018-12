 Optikkonzern: Halbleiter- und Medizintechnik treiben das Wachstum von Carl Zeiss

StuttgartDie Halbleiter- und die Medizintechnik erweisen sich für den Optikkonzern Carl Zeiss weiter als Wachstumstreiber. Gut 5,8 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) bedeuten ein Plus von neun Prozent und den höchsten Wert in der Geschichte, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte.