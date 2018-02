ProSiebenSat.1 holt Partner für Digitalsparte

Dass General Atlantic sich an den Internetportalen des Fernsehkonzerns wie Verivox, Parship und Jochen Schweizer beteiligt, hatte die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Montag unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet. Die Partner legten dem Deal nun einen Unternehmenswert von 1,8 Milliarden Euro zugrunde, mehr als ursprünglich erwartet. Den Kaufpreis, den General Atlantic an ProSiebenSat.1 zahlt, wollte eine Sprecherin des TV-Konzerns nicht beziffern. Die Sparte, die unter dem Namen Nucom firmiert, habe kein Geld erhalten. Als Teil der Vereinbarung stockt Nucom ihre Anteile an mehreren Internetportalen auf. Zu den Verkäufern zählt der Finanzinvestor Oakley Capital.