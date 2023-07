Private Equity im Gesundheitswesen „Medizin ist für Finanzinvestoren ein Mittel, um Gewinne zu machen“

WirtschaftsWoche: Herr Professor Helbig, Sie arbeiten als Augenarzt am Universitätsklinikum Regensburg. Wie denken Sie über Ihre Kollegen in den von Investoren geführten Augenarztpraxen?

Horst Helbig: Die Kollegen, die an Investoren-geführten Augenarztpraxen angestellt sind, machen genauso gute und ehrliche Arbeit wie selbständige Kollegen, aber sie sind weniger frei in ihren Entscheidungen und ihren Schwerpunkten. Ihr Arbeitgeber will primär Gewinne machen und so entstehen Vorgaben, sich auf lukrative Leistungen zu konzentrieren.