 Prüfkonzern: Autogeschäft treibt das Wachstum von Dekra an

StuttgartDas Kerngeschäft mit dem Auto hat das Wachstum des Prüfkonzerns Dekra in diesem Jahr maßgeblich getrieben. Der weitaus größte Geschäftsbereich konnte die Erlöse um fünf Prozent steigern, wie Dekra am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Neben den bekannten Abgasprüfungen zählt der Prüfkonzern auch Kontrollen von Aufzügen in den Bereich. Als Wachstumstreiber erwies sich erneut auch die Zeitarbeit-Sparte, die auch Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose anbietet, mit einem Plus von fast acht Prozent.