Reise-Start-up: Hometogo will über Lakestar-Spac an die Börse

Das Reise-Startup Hometogo strebt über den Lakestar-Spac des Investors Klaus Hommels an die Börse. Eine entsprechende unverbindliche Absichtserklärung gaben beide am Freitag bekannt. Der Lakestar-Spac war im Februar die erste leere Unternehmenshülle („Special Purpose Acquisition Company“, SPAC) seit mehr als einem Jahrzehnt, die in Frankfurt auf das Parkett ging. Zwischenzeitlich war auch das Logistik-Startup Sennder als Kandidat dafür gehandelt worden, über das Vehikel den Sprung an die Börse zu wagen.