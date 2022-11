Social-Media-Star Millane Friesen „Wenn dich täglich Millionen Menschen anschauen, merkst du, welche Macht du hast“

Was machen Sie in einer ganz normalen Arbeitswoche?

Ich bin mindestens einmal die Woche unterwegs. Zum Beispiel bei Kooperationspartnern, auf Events. Im Frühjahr war ich auf der Fashion Week in New York, wurde zu vielen Shows eingeladen, wo ich die Kleidung der Marken getragen habe. Wenn ich zuhause bin, stehe ich um acht auf, arbeite an meinem Content. Ich nehme die Videos alleine auf, schneide sie selbst, style mich selbst. Das dauert bis zu vier Stunden am Tag. Ideal sind ein bis zwei Videos, die ich pro Tag veröffentliche. Der Rest des Tages geht für die Organisation drauf – Termine mit meiner Managerin absprechen, neue Kooperationen planen. Meine Managerin ist das Bindeglied zwischen mir und den Marken.