Softwarekonzern: Adobe-Mitgründer Charles Geschke gestorben

Ein Mitgründer des Softwareunternehmens Adobe Inc., Charles „Chuck“ Geschke, ist tot. Der 81-Jährige, der bei der Entwicklung der PDF-Technologie half, starb am Freitag, wie der Konzern mitteilte. „Das ist ein riesiger Verlust für die gesamte Adobe-Gemeinde und die Technologieindustrie, für die er jahrzehntelang ein Guide und Held gewesen ist“, teilte Adobe-Geschäftsführer Shantanu Narayen in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit.