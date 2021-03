Spielwarenhersteller Lego verbucht zweistelliges Umsatzwachstum

Trotz der Coronakrise hat der dänische Spielwarenhersteller Lego Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des Unternehmens um 13 Prozent – von 38,5 Milliarden dänischen Krönen (5,2 Milliarden Euro) in 2019 auf 43,6 Milliarden (5,9 Milliarden Euro) in 2020. Das teilte die Lego-Gruppe im dänischen Billund am Mittwoch mit.