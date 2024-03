Steigende Preise Das bedeutet die hohe Inflation für Ihren Türkei-Urlaub

„Aktuell sehen wir, dass die Buchungen für die Türkei weiterhin auf einem hohen Niveau sind. Sollten sich die Preissteigerungen fortsetzen, könnte sie allerdings an Wettbewerbsfähigkeit verlieren“, fasst Bernd Eisenstein, Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung, zusammen. Aktuell sei davon nicht auszugehen, dass die Branche in diesem Jahr zusammenbricht. Obwohl die Urlauber tiefer in die Tasche greifen müssen als in den vergangenen Jahren. Denn regelmäßig stürzte die türkische Lira in Euro und US-Dollar ab. Die Preise hingegen stiegen nur langsam. Urlauber konnten so gute Schnäppchen erzielen. Derzeit steigen die Preise allerdings rasant an.