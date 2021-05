Tarifverhandlungen Trotz Streit mit Lokführern: Deutsche Bahn setzt auf rasche Lösung

Trotz verhärteter Fronten sieht die Bahn Chancen auf eine Lösung im Tarifkonflikt mit den Lokführern. „Jetzt können wir uns endlich auf die eigentlichen Themen von Tarifverhandlungen konzentrieren“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Donnerstag in Berlin. Er begrüßte, dass die Gewerkschaft GDL Forderungen zum Boni-Verzicht von Bahn-Führungskräften in der laufenden Tarifrunde nicht mehr verhandeln wolle. Seiler kritisierte aber, das Forderungspaket der GDL sei zu hoch und übersteige den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst um rund das Dreifache. Die Bahn monierte, dass die GDL Tarifverträge für die Infrastrukturbereiche, Werke und nun auch für Beschäftigte der Verwaltung verhandeln wolle. Wegen des Tarifeinheitsgesetzes könnten diese vorerst nicht umgesetzt werden.