Tourismuskonzern TUI will Expansion mit Fonds für Investoren finanzieren

Das neue System sieht Krüger als „Win-Win-Konstellation“. Dabei suche TUI ein angefangenes oder fertiges Hotel oder stößt einen Neubau an. Dann plant das Unternehmen den Betrieb so, dass er gut zu einer TUI-Marke passt, betreibt das Hotel und überlässt die Rendite einer Finanzierung den Geldgebern. „Unsere Integration nimmt für Investoren den überwiegenden Teil des Risikos heraus“, wirbt Krüger. Denn die TUI vermarkte die Zimmer nicht nur, so wie Hilton, Accor oder andere Hotelkonzerne: „Wir können dank unserer Airline und der Veranstalter auch dafür sorgen, dass die Kunden an den entsprechenden Ferienort gelangen.“



Lesen Sie hier die große Analyse: TUI plant für eine krisenfeste Zukunft – auf einer Inselgruppe vor Afrika.