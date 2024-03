TV-Geschäft unter Druck Mit diesen Tricks holt sich Vodafone Kunden in die Bilanz

Jeder neue Vertrag zählt für den neuen Vodafone-Deutschland-Chef Marcel de Groot, der ab April das Steuer übernimmt. Die Mutter in Großbritannien will Erfolge sehen, die Kundenzahl im für Vodafone wichtigsten Markt stagniert bestenfalls. Gerade kündigte Vodafone eine Entlassungsrunde an, bei der allein in der Zentrale Düsseldorf erneut 2000 Angestellte ihren Arbeitsplatz verlieren – 900 mussten bereits im vergangenen Jahr ihren Dienst quittieren.