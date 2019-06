Übernahme durch Zeal: Gezerre um Lotto24 geht weiter

Scherzer legte gegen die Beschlüsse noch am Dienstag Widerspruch ein. Die Beteiligungsgesellschaft stört sich daran, dass die Abstimmung über die Abberufung von Berchtold von einem Vehikel der Glücksspieldynastie Günther auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Jenes Vehikel, die Beteiligungsgesellschaft „Othello Vier“, kontrollierte vor dem Deal mit Zeal rund 42 Prozent der Lotto24-Aktien. Dann aber diente es sein Paket dem Übernehmer Zeal an, war also zum Zeitpunkt der Abstimmung auf der Hauptversammlung nicht mehr Lotto24-Aktionär. Die Abstimmung sei daher nichtig, argumentiert Scherzer. Sechs Wochen haben die Kölner nun Zeit, darüber zu entscheiden, ob die Gesellschaft die Abwahl Berchtolds anfechten will. Das Gezerre um Lotto24 geht also in die Verlängerung.