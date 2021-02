Werner knallhart: Statt Leser*in: Das Leser. Sind wir stabil genug für neutral?

Die englische Sprache macht es uns leicht. Es gibt nur einen Artikel. So heißt es eben „the customer“ und meint Kundinnen und Kunden. Und es gibt auch keine Feminin-Endung an Substantiven wie im Deutschen das -in. Aber es gibt eben doch auch die englischen Personalpronomen he und she im Singular. Was also machen die genderbewussten Englischsprachigen, wenn sie sich geschlechtsneutral ausdrücken wollen? Sie sprechen statt von he und she von they. Sie nehmen den Plural. Der ist geschlechtsneutral.