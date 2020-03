Und die Männer? Es gibt auch Bereiche, in denen auf den ersten Blick auch Männer profitieren könnten, wenn wir unser Alltags-Design und den Preis dafür stärker an die Geschlechterbedürfnisse anpassen. Nämlich dort, wo wir alle für mehr Komfort extra bezahlen. Und in der Bahn und im Flugzeug bemisst sich Komfort in Zentimetern. Was macht die erste Klasse im ICE und die Business-Class im Flugzeug teurer? Ja wohl der Platz vor unseren Knien. Und da bekommen Frauen mehr für ihr Geld. Frauen haben pro Kilo oder Zentimeter ihres Körpers mehr Platz. Das steigert ihren Komfort. Männer hingegen knallen mit ihren Knien viel häufiger an den Vordersitz und rudern genervt mit ihren Ellenbogen, weil die Armlehnen so dicht an ihren Körpern festgeschraubt sind. Männer bekommen dort weniger Komfort fürs gleiche Geld.