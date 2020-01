Atomausstieg Vattenfall-Verfahren kostet annähernd 20 Millionen Euro

Das Schiedsgerichtsverfahren, das der schwedische Energiekonzern Vattenfall wegen des Atomausstiegs gegen Deutschland führt, hat die Bundesrepublik bisher 18,6 Millionen Euro gekostet. Dies geht aus der Antwort auf eine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Im Haushalt 2020 sind für das Verfahren weitere 2,5 Millionen Euro veranschlagt, sodass die Kosten noch in diesem Jahr die Marke von 20 Millionen übersteigen könnten. Nach Einschätzung von Vattenfall hat die Bundesregierung mit dem 2011 beschlossenen Atomausstieg Investitionen in Milliardenhöhe wertlos gemacht. Vattenfall fordert von der Bundesrepublik 4,7 Milliarden Euro an Entschädigung.