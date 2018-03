BASF-Tochter: Wintershall streckt Fühler nach Brasilien aus

Die BASF-Tochter Wintershall will ihr Geschäft in Südamerika ausbauen. "Die Küste Brasiliens gilt als eine der vielversprechendsten Ölregionen der Welt. Wintershall will sich dort an der Suche nach Öl und Gas beteiligen", sagte Vorstandschef Mario Mehren am Mittwoch in Kassel. Deutschlands größer Öl- und Gasproduzent wolle dort bei den kommenden Lizenzrunden mitmischen und sich um Explorationslizenzen bewerben. Bislang ist Wintershall in Südamerika nur in Argentinien vertreten und ist dort der viertgrößte Erdgasproduzent.