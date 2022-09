„Da kann einem angst und bange werden“ Mittelstand ohne Strom: Stadtwerke kündigen über 1000 Kunden

Ein Sprecher der Stadtwerke Osnabrück bestätigt, dass eine „kleinere vierstellige Anzahl“ Geschäftskunden betroffen sei, deren Verträge zum Jahresende auslaufen und die aktuell kein Folgeangebot bekämen. Für Geschäftskunden kaufen die Stadtwerke normalerweise stichtagsbezogen die Menge Strom ein, die sie für das kommende Jahr brauchen.



Aktuell schwanken die Strompreise aber so stark, dass die Stadtwerke nicht in der Lage seien, Verträge anzubieten. „Die Kalkulierbarkeit von Preisen bei stichtagsbezogenen Verträgen ist de facto unmöglich geworden“, so der Sprecher. Dass die Stadtwerke Osnabrück im vergangenen Jahr 16,9 Millionen Euro Verlust gemacht haben, soll damit nichts zu tun haben.