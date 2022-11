Drei Szenarien zur Gasversorgung Die Sorgen vor einem Winter wie 2010

Für sein Analysemodell hat der Verband einige Annahmen getroffen. Demnach würde Russland über die Ukraine, die Türkei und Litauen weiter Erdgas über Pipelines nach Europa liefern. Zudem wird angenommen, dass Flüssigerdgas, LNG, dem EU-Markt in „großem Umfang“ zur Verfügung steht. Auch wird davon ausgegangen, dass Deutschlands neue LNG-Infrastrukturkapazitäten – gemeint sind die schwimmenden Terminals in Wilhelmshaven in Niedersachsen und in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, die so genannten Floating Storage and Regasification Units (FSRU), ab Januar 2023 in Betrieb sind. Auch wird angenommen, dass so genanntes odoriertes Gas aus Frankreich nach Deutschland importiert werden kann – „odoriert“ heißt, dass das Gas verschwefelt wird und riecht, damit man merkt, wenn das an sich geruchslose Gas austritt. Auch wird von einer „gestaffelten Inbetriebnahme“ der Baltic-Pipe ausgegangen, die Erdas aus Norwegen über Dänemark und die Ostsee nach Polen leitet.