Energie: Höhere Gewinne stützen Investitionspläne von EnBW

„Unser gutes Ergebnis der ersten neun Monate sichert unsere Wachstumsinvestitionen in die beschleunigte Umsetzung der Energiewende“, sagte Finanzchef Thomas Kusterer. EnBW wolle schließlich in den nächsten Jahren durchschnittlich 4,5 Milliarden Euro pro Jahr investieren. Der größte Teil davon fließe in den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Netz- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie in eine klimafreundliche Erzeugung.