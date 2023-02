Energiekonzerne Mehr Gas und Öl, weniger fürs Klima

Eigentlich wollte BP seine Fördermenge bis 2030, gemessen am Stand von 2019, um 40 Prozent zurückfahren. Jetzt soll dann nur noch ein Viertel weniger Öl und Gas gefördert werden. In den kommenden Jahren möchte BP dennoch jedes Jahr rund eine Milliarde Dollar in den Ausbau erneuerbarer Energien stecken. Genauso viel soll aber auch in den Ausbau der Förderung fossiler Brennstoffe fließen – die vor gar nicht langer Zeit als Auslaufmodell galten.