Energiekrise: Ehemalige Gazprom-Tochter Sefe braucht möglicherweise mehr Geld vom Bund

Die ehemalige deutsche Gazprom-Tochter Sefe braucht in der Gas-Krise einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ zufolge möglicherweise mehr Geld der öffentlichen Hand. Das von der Bundesnetzagentur in Treuhänderschaft übernommene und in Securing Energy for Europe (Sefe) umbenannte Unternehmen Gazprom Germania werde möglicherweise nicht mit einem Darlehen der staatlichen Förderbank KfW über 9,8 Milliarden Euro auskommen, berichtete das Blatt am Freitag vorab.