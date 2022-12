Energiekrise Gaspreis auf tiefstem Stand seit Ukraine-Kriegsbeginn

Dank des aktuell vergleichsweise günstigen Wetters wird in Deutschland wieder Erdgas eingespeichert. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am Montag 88,62 Prozent – ein Plus von 0,41 Prozentpunkten zum Vortag und der sechste Anstieg in Folge.