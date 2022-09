Energiekrise Preis für europäisches Erdgas fällt auf tiefsten Stand seit Ende Juli

Als Grund für den Lieferstopp gab Gazprom technische Probleme an. Vermutet wird aber, dass Russland den Westen vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine noch mehr unter Druck setzen will.



