Energieversorger: Vattenfall streicht 1500 Stellen

Der Arbeitsplatzabbau ist Teil eines bereits im vergangenen Jahr bekanntgegebenen Sparprogramms. Der Konzern hatte mit seiner kostspieligen Expansion in Europa keinen Erfolg. Außer in Schweden ist Vattenfall vor allem in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Finnland und Großbritannien tätig. In welchen dieser Länder wie viele Stellen gestrichen werden sollen, wurde nicht gesagt.